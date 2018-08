El Ministerio de Salud de la Nación anunció un recorte en el plan de vacunación que postergará la aplicación de la dosis de refuerzos de la vacuna contra el meningococo para los niños de 11 años. La cartera que conduce Adolfo Rubinstein no precisó por cuánto tiempo se suspenderá la aplicación pero desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) advirtieron sobre el riesgo que esto puede provocar si se prolonga a largo plazo la suspensión.

Según la estrategia del Gobierno nacional, se priorizarán a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida pero se pospondrá la dosis de los 11 años “hasta contar con la disponibilidad necesaria” y le atribuyeron la toma de esta decisión a las “dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación” en el 2015.

Al respecto, el presidente del SADI, Lautaro De Vedia, explicó en comunicación con El Destape que “lo que se posterga es la dosis de refuerzo pero no hay información de por cuánto tiempo va a ser, esta dosis apuntaba a dar un complemento y refuerzo para bajar la posibilidad de casos circulantes y así reforzar la inmunidad de rebaño” y confió en que “sea por poco tiempo”.

“No tenemos toda la data de por qué no está disponible la dosis pero no es bueno que suceda esto”, aseveró.

En ese sentido, el infectólogo advirtió que “si la suspensión es por largo plazo, si se discontinúa puede haber consecuencias graves” ya que consideró que “es razonable que se priorice a los más chicos porque es la población más vulnerable” pero remarcó que “aunque se entienden las razones, se tiene que solucionar lo antes posible”.

“Tenemos que ser cautos porque tampoco es que no pasa nada con esto. Lo preferible es que la dosis se pueda dar y que el plan de vacunación se cumpla como se estipuló. No es que el sábado vamos a tener una epidemia de meningitis, no hay un peligro inminente pero esperamos que se resuelva lo antes posible”, aseveró De Vedia.

Desde Fundación Huésped expresamos nuestra preocupación en relación con el reciente anuncio del Gobierno Nacional de posponer la vacunación contra meningococo a niñas y niños de 11 años de edad. (SIGUE)https://t.co/L88VVSCL0D pic.twitter.com/4qVDpDwDh9 — Fundación Huésped (@FundHuesped) 24 de agosto de 2018

La decisión del Gobierno nacional de posponer por tiempo indeterminado la aplicación de la cuarta dosis genera preocupación ya que puede ser la antesala para que se avance en un recorte en el Calendario de Vacunación.

“Confiamos en que esto no va a ser así porque hay logros y derechos en la salud que no estamos dispuestos en que se toquen”, aseveró el presidente de SADI y sostuvo que le consta que “es por la falta de disponibilidad de esta vacuna puntual”.

Por parte del Ministerio de Salud, minimizaron la situación al indicar que “la enfermedad invasiva por meningococo en el país es de baja incidencia (menos de 200 casos anuales) y se da en forma endémica, con brotes esporádicos. Los casos se presentan habitualmente en menores de 2 años de edad, especialmente en los menores de 1 año” y remarcaron que protegerán “a los lactantes que es la población más vulnerable de enfermar”.