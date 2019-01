SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Pasó un mes después de la denuncia de violación que Thelma Fardin realizó contra el actor Juan Darthés acompañada por las actrices argentinas. Sin embargo, su media hermana, Carla Lescano brindó declaraciones radiales y desacreditó a la actriz.

Frente a la nota, que se viralizó, Sabrina Cartabia, abogada de Fardín, dijo que es una prueba "muy débil" porque "la media hermana habla de algo que cree. Dice: 'Yo no le creo'. Y la Justicia no se basa en creencias, esto se define con pruebas".

Cartabia, en tanto, detalló a Clarínpor qué el testimonio de Lezcano no tiene asidero en la causa. "Incluir ese testimonio debe ser una decisión de la defensa. Pero es un testimonio sobre creencias. Procesalmente es una prueba muy débil presentar una creencia de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido. Quizás hay que preguntarle a Burlando si ésta es la bomba que anuncio", sostuvo.

En caso de que este testimonio se sume efectivamente al expediente en Nicaragua, Cartabia aclaró que "deberían presentarlo en la causa y deberá ser ponderado junto con las otras pruebas por el órgano que investiga y juzga para obtener la verdad procesal".

En un comunicado, la asesora legal de la actriz aclaró: "Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido en Nicaragua”. “El proceso que se está llevando adelante cuenta con reglas procesales estrictas. La definición de la investigación no se decide en base a creencias, sino con pruebas”.

Y concluyó: "El equipo que lleva adelante la denuncia cuenta tanto con prueba testimonial como pericial, que confirman lo que ha denunciado Thelma. Hemos tomado la decisión de llevar esos testimonios a la justicia".

En un adelanto de una entrevista que dio a una FM de Córdoba, Lescano declaró: "Yo no sé si hubo alguna situación, me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella la quiso avanzar. Evidentemente algo hubo, pero seguro que él no la violó".