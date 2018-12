Katopodis: "Si el Gobierno hace otro tarifazo vamos a ir a la Justicia"

El jefe comunal avisó que no permitirán el avance sencillo de un nuevo tarifazo. También destacó la responsabilidad de la oposición de cara a las próximas elecciones.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, advirtió que "si el Gobierno hace otro tarifazo sin audiencias previas, vamos a ir a la Justicia para impedirlo", y aseguró que ”es un despropósito otro tarifazo ahora".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Katopodis remarcó que "si el Gobierno promueve el tarifazo sin audiencia pública, haremos una presentación judicial".

"El Gobierno no está preocupado por el salario de los trabajadores sino por las cuentas de las grandes empresas. Siempre miran para un solo sector, que además son sectores que no generan trabajo y no tienen ningún impacto de redistribución", describió el jefe comunal.

Por otro lado, opinó sobre el armado político de cara a las elecciones 2019: ”Macri logró juntar a Cristina Kirchner con los Moyano y hasta a la UIA con los trabajadores. Eso es consecuencia de que todo está cada vez peor".

"Tenemos desde la oposición una gran responsabilidad. Hay que escuchar a los que producen, a los que trabajan; apoyar a los que estudian y quieren progresar. Tenemos que construir esa promesa", concluyó