La periodista Agustina Kämpfer hizo un descargo en sus redes sociales luego de enterarse que estaba circulando el rumor de que sus compañeros de trabajo le decían “chancha blanca” en los pasillos de América.

En medio del conflicto, por su despido de Incorrectasa pedido de Eduardo Feinmann, en Los ángeles de la mañana Andrea Taboada reveló que en los pasillos del canal se referían a Kämpfer como “la chancha blanca”, algo que la periodista ahora desmintió en un contundente descargo en su perfil de Instagram.

“Me insultaron y me prejuzgaron siempre, y ahora llegaron al punto de inventar que me llaman ‘chancha blanca’. Yo no espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor, ¿no será mucho?”, sostuvo ante la falta de apoyo luego de su despido en su cuenta de Instagram.

Y disparó: “Deplorable todo, digno de ser pasado por lo primero que van a mirar en esta foto”, indicó en referencia a su cola, que se ve en primer plano de la pose de yoga que compartió en la red social.

“Y para cerrar, insisto: todos tenemos la libertad de pensar lo que nos plazca, pero agredir al otro por aquello que pensamos de él... eso es otra cosa”, opinó la periodista.