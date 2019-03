Después de que se conoció la postergación para mayo del primer juicio oral y público que debía enfrentar la expresidenta y actual senadora, Cristina Kirchner, uno de sus abogados aseguró que "el pueblo saldrá a la calle" si es condenada. Estas palabras utilizó Gregorio Dalbón.

En declaraciones de la radio Sputnik, Dalbón dijo que para los argentinos, "no es prioridad el juicio de Cristina, sino pagar la luz, el agua, llegar a fin de mes" y que por esa razón no cree que las causas contra la expresidenta "puedan entretener mucho a las personas que la están pasando muy mal, que es el 75 u 80% de los argentinos".

El abogado aseguró que los argentinos "no le creen" a la Justicia en lo concerniente a las investigaciones por corrupción contra el gobierno kirchnerista. En su parecer, la causa de los Cuadernos de las Coimas "no va a llegar nunca a juicio oral porque se cometió una nulidad que fue no filmar ni grabar los audios de las personas que se arrepintieron".

"No hay ningún elemento que pueda soslayar su principio de inocencia, se encuentra intacto", enfatizó Dalbon. Pero en el hipotético caso de que se produjera una detención de la exmandataria, el abogado hace un paralelismo con la detención de Lula da Silva en Brasil: "Es peligroso lo que pasó allá con Dilma, con Temer, que los brasileños lo permitieron (…) Los argentinos somos diferentes en ese sentido: si hay algo arbitrario e ilegal que puedan llegar a hacer con el candidato de la oposición, que no creo que suceda, el pueblo saldrá a la calle y correrán sin lugar a dudas ríos de sangre porque el argentino no es una persona sumisa".

La justicia anunció este lunes que el comienzo del juicio por corrupción en obra pública contra la expresidenta fue postergado para el 21 de mayo, a unos meses de las elecciones presidenciales de octubre. El juicio oral y público, cuyo inicio estaba previsto originalmente para el 26 de febrero, fue aplazado por el estado de salud de uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal, el juez Jorge Tassara, quien será operado en los próximos días, según indicaron fuentes judiciales.

Los jueces habían rechazado previamente un pedido de la defensa de postergar la primera audiencia del juicio a raíz de que falta aún un peritaje de la Corte Suprema sobre las cuestionadas obras públicas de infraestructura que representan el eje de la acusación. En la causa, CFK está acusada de favorecer al empresario Lázaro Baez con el otorgamiento de 52 obras públicas por 46.000 millones de pesos en Santa Cruz.