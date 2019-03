El trabajador Maximiliano Sueiro, de 36 años, murió el sábado 5 de enero luego de caer de una escalera con ruedas en la Cámara Nacional Electoral (CNE) ubicada en la Avenida Leandro N. Alem al 23, donde según la familia trabajaba en negro para una empresa tercerizada y sin ninguna medida de seguridad. Ahora la defensa de los allegados del obrero –que además era un conocido militante en Twitter @maxi_sueiro- exigen saber quién es el responsable de la muerte y apuntan a dos ejes: Eduardo Paredes, primo de Maximiliano, quien lo habría contratado para la obra y a la CNE.

En la causa interviene la Fiscalía 19 en la Cámara Nacional Correccional y Criminal. El juzgado que interviene es el 44 en Comodoro Py, a cargo de Mariano Itaurralde.

“Maxi no tenía medidas de seguridad. Cuando llegué hablé con el supuesto jefe de obra que no me dio su identidad y me dijo que tenía un chaleco puesto, pero no tenía casco. Después que me dice eso, me corren del lugar para que no siga haciendo preguntas y me dan el morral y el teléfono de mi marido”, afirmó a El Destape Paula Morinigo, la pareja de Maximiliano quien debió empezar terapia a raíz del stress que le generó la muerte.

uno.jpeg

De acuerdo a la reconstrucción de testigos, Sueiro trabajaba en la escalera de hierro con ruedas en el primer piso del establecimiento, cuando se rompió y provocó su caída hasta el tercer subsuelo. El trabajador murió en el suelo por el impacto del golpe.

“Por lo que vimos en las fotos y lo que nos dijeron su esposa y su hermana, no estaba parado en un andamio, sino en un trozo de madera muy precario”, explicó al abogado de la querella Leon Piasek.

Desde la Cámara Nacional Electoral informaron que se pusieron inmediatamente a disposición de la fiscalía y juzgado intervinientes, donde enviaron las copias de grabaciones de cámaras de seguridad. Además detallaron que sólo declaró en sede policial el sereno que estaba de guardia.

dos.jpeg

“La empresa tenía a su cargo materiales, mano de obra, entrega, limpieza de vidrios, traslados y seguros”, explicó la CNE.

Quien era Maximiliano Sueiro

Ferviente militante en las redes sociales, Maximiliano luchó desde su lugar por el esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, exigió un cambio en la política económica de la Argentina y hasta el último día de su vida se solidarizó con los trabajadores despedidos.

Oriundo de Lomas de Zamora, Maximiliano tuvo trabajo en blanco en una fábrica y se desempeñó en un local de fiestas. “Tenía changas, pintaba, hacía arreglos, lo que saliera. Desde hace dos años trabajaba con el primo colocando pisos flotantes y polarizaba vidrios, por eso quiero saber qué hacía en la Cámara Electoral”, exigió Paula Morinigo.

En el último tiempo había dejado currículums por diversas empresas sin resultado. “Teníamos proyecto de familia, estábamos buscando un bebé”, contó su pareja.