Junto a Hebe de Bonafini, dirigentes gremiales responsabilizaron a Bullrich por cualquier situación en la marcha contra el G20

"Ellos quieren un gobierno sometido, nos quieren someter y no estamos dispuesto a arrodillarnos", advirtió la titular de Madres.

En conferencia de prensa, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, junto a dirigentes gremiales lanzaron un contundente mensaje a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la movilización que tendrá lugar el viernes en 9 de Julio en contra de la cumbre del G20.

En la sede de la Asociación, el titular de Suteba Provincia, Roberto Baradael; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, el titular de SECASFPI, Carlos Ortega; y el dirigente de Curtidores y diputado de Unidad Ciudadana, Walter Correa, manifestaron esperar que el Gobierno nacional “respete” lo acordado para la marcha del viernes.

Al principio de la conferencia de prensa, Hebe de Bonafini advirtió que el Gobierno nacional no las quería realizar la tradicional ronda de los jueves alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, a lo cual, disparó: “Nos tienen mucho miedo porque son una basura, nadie puede traer aviones, portaaviones, helicópteros, eso es porque están cagados en las patas. No les sirve para nada la plata solo para comer como bestias o tener una minita detrás. Ojalá se revienten todos, pronto”.

Asimismo, ratificó que “no” participarán de la movilización contra el G20 ya que “no” están “en condiciones de correr en una marcha” y enfatizó su rechazo a la cumbre de los mandatarios internacionales: “No queremos sus manos mugrientas, sabe manejarse Latinoamérica y todo lo que necesitamos, nos lo fueron sacando. Lula preso, Correa fuera del país, hostigan a Cristina y a Evo. Ellos quieren un gobierno sometido, nos quieren someter y no estamos dispuesto a arrodillarnos ni a callarnos porque nuestros hijos dieron su vida por nuestra patria”.

“Al inicio de la discusión la queríamos hacer en el Obelisco, avanzo en materia de disminuir los espacios, no queremos generar una crisis en la calle sino que queremos ejercer la participación popular, demostrar el descontento que hay. Ahora hay que ver que va a suceder en estas 24 hs porque nosotros no le creemos nada al Gobierno porque no ha cumplido nada de lo que ha pautado”, aseveró el representante de ATE Capital.

Bajo la misma línea, Baradel aseveró: “Esperamos respeten lo acordado porque la movilización y la protesta es un derecho constitucional que nos asiste a los pueblos. Le hemos planteado al gobierno desde los organismos de derechos humanos el tema de un recorrido, se ha pautado, no tendría que haber inconvenientes y deberían respetar la movilización”.

Al respecto, sostuvo que tomaron sus propios resguardos ante los posibles hechos de represión que puedan suceder como es tener “una serie de abogados y organismos de derechos huamnos” listos para cualquier situación.

No obstante, Ortega aclaró: “La responsabilidad de lo que ocurra el viernes la tiene Bullrich y lamentablemente no nos da garantía de nada. Ella va a ser la responsable de cualquier situación anómala, asumirá la responsabilidad política y penal de la situación.