El analista político Julio Bárbaro confesó que tiene una novia que es kirchnerista y que tienen una buena relación. "Nos pasa que nos peleamos, que nos queremos separar, pero no podemos, sufrimos un montón. El amor es la imposibilidad de tomarse distancia", sostuvo.

"Estoy de novio. Lo digo y no es una indiscreción. Como una vez dije que me había peleado porque era kirchnerista, ahora tengo que decir que sigo con ella. Me llevo muy bien. Tenemos una tensión, pero hacemos una muy linda pareja", contó.

El ex diputado se animó a dar algunas definiciones del amor: "Es pensar el mañana con el otro. Es pensar voy a viajar con... es la inclusión del otro en la ilusión".

"El amor es la derrota de la razón", lanzó en una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24.

