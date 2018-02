La ex diputada del Frente para la Victoria Juliana Di Tullio escribió una nota en donde reveló los motivos que la llevaron a no tratar el proyecto del aborto en el Congreso. En una nota firmada en la revista Anfibia, contó cómo vivió su lucha personal por el derecho al aborto durante el kirchnerismo.

"Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, no quería perder, no podíamos perder ESE tema en el recinto. Eso para mí hubiese significado un retroceso de 50 años", reveló. Di Tullio remarcó que era un discusión difícil sin la ayuda del Poder Ejecutivo y al interior de su bloque cuando "más de la mitad estaba en contra."

En ese sentido, hizo hincapié en la falta de apoyo en el Congreso:"No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los bloques les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación".

En relación a la postura de Cristina Kirchner, que siempre estuvo en contra, la ex diputada contó que en una charla que tuvieron al respecto, la ex mandataria le aseguró que, si la ley se llegaba a aprobar, ella no pensaba vetarla.

Por otro lado, denunció la presión que se sufre cuando se tocan estos temas: "Tenía la experiencia de la aprobación de las leyes de Matrimonio igualitario e Identidad de género: llamaban los obispos y decían 'no te dejo entrar a misa'. Si sos legislador/a y vivís en un pueblo pequeño o profesás alguna fe, eso es una gran amenaza. Todavía, en algunos lugares es la ofensa más grande del mundo".

"Siempre pienso que el escenario propicio para debatirlo y aprobarlo fue durante nuestro gobierno, una oportunidad perdida que lamento mucho", confesó. Sin embargo, no pierde las esperanzas: "Soy optimista, siempre lo fui. Ahora que el aborto llegó a la televisión soy más optimista".