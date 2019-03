Buscan a un prófugo en la familia de Macri y Awada

Juan Manuel Awada, primo de la primera dama Juliana Awada, se encuentra prófugo de la Justicia debido a una denuncia por secuestrar a su propio hijo.

El hombre tiene denuncias en su contra desde 2016 por maltrato físico y psicológico contra su ex pareja, Cecilia Prikels, a las que se sumó otra por llevarse a su hijo pese a una decisión de la Justicia que lo contradecía.

Según explico Marta Maitz, abuela del niño y poseedora de la tenencia provisioria del niño de 7 años, a Big Bang News el día que Awada debía ir al Juzgado para ser notificado de que no tendría la tenencia de su hijo, el hombre se presentó en la casa de Maitz y "se lo llevó".

“El jueves pasado vino a ver a su hijo y se lo llevó. No sabemos nada. Tiene el pedido de detención pero no hay novedades. La denuncia la radicamos en la comisaría n°1 de San Martín. Durante el fin de semana me escribió por WhatsApp. Intentó convencerme para que le entregue la tenencia definitiva de mi nieto a cambio de poder verlo y luego comenzó a decir cosas feas que no quiero ni pensar”, relató la mujer

Y apuntó: “Mi nieto presentía que esto pasaría. Hace unos días me dijo: ‘Abuela quiero vivir acá con vos. Yo sé que mi papá está enfermo. No quiero dormir en la calle con los bolsos’. Ahora lo pienso y me duele tanto por mi nieto”