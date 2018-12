Julián Zícari: "Se están gestando las condiciones para un golpe de mercado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Julián Zícari es Doctor en Ciencias Sociales, Mágister y Especialista en Historia Económica. Licenciado en Historia, Economía y Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Escribió el libro “Camino al Colapso: cómo llegamos los argentinos al 2001” en el que hace un análisis minucioso de la economía del menemismo y de la Alianza y cómo derivó en la crisis económica y social del año 2001. Y, a su vez, destaca los puntos en común entre aquella época y la coyuntura actual.

En relación con tu libro: ¿estamos más cerca de 1989 que del 2001? ¿Por qué?

Si bien es verdad que la lógica de funcionamiento de Cambiemos y del macrismo es muy parecida a la que funcionó con la Alianza y lo que estamos viviendo ahora tiene muchos elementos de similitud con el 2001, la resolución final de esta situación va a ser más parecida a la del ‘89 porque se están gestando las condiciones para un golpe de mercado en el cual las expectativas económicas son centrales ya que, en ese año, el empujón final contra el gobierno de Alfonsín fue precisamente que los mercados tenían mucho miedo de que ganara el peronismo. Como no querían que ganara Menem empezaron a salir de los depósitos bancarios, se pasaban al dólar y fugaban los depósitos. Es algo muy parecido a lo que está pasando ahora y me parece que es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Es lo que le va a dar el “golpe de gracia” de Cambiemos.

¿Qué diferencias encontrás entre aquel Gobierno de Alfonsín de 1989 y el de Macri 2018?

Con respecto a la política económica es evidente que hasta ahora el macrismo repitió prácticamente los mismos pasos y lógicas que durante el gobierno de la Alianza. Es decir: primero hizo ajustes gradualistas a compañías con endeudamiento externo. Una vez que se cerró eso fueron al FMI a pedir un blindaje, pusieron canjes de deuda, aplicaron una ley de déficit cero y ahora, de lo único que dependen para no terminar de caerse es de los desembolsos del FMI, si no ya la economía hubiese explotado. Se parece más al ‘89 porque este “Plan Final” del macrismo es muy similar a lo que fue el “Plan Primavera” que lanzó Alfonsín en agosto del ‘88, que no tenía como objetivo generar bienestar social, crecimiento económico ni del consumo, sino aguantar y que nada explote. Quería evitarse la crisis fulminante porque pensaban que si no explotaba la crisis podían ganar las elecciones. Muy parecido a la situación actual con el macrismo.

¿Qué consecuencias posibles a futuro ves en Argentina, hoy? ¿Cómo se va a resolver esta crisis?

Hay que ver las consecuencias sociales que genera esta crisis económica. Lo que no se ve hasta ahora son condiciones cercanas a un estallido como fue en el 2001. Acá es donde aparecen los debates en el campo económico. Algunos dicen que la primera medida que va a haber va a ser el default. Otros dicen que la bancarrota del Banco Central es inevitable entonces va a haber dos alternativas: una, emitir pesos de manera sistemática para pagar la deuda pero esto generaría un shock hiperinflacionario -que es el que menos probabilidades tienen pero podría pasar-. Y la otra es aplicar un bono sistemático para pagar la deuda. Algunos dicen que puede venir un corralito para evitar que las personas saquen sus depósitos de los bancos y los pasen a dólares, y otros un cepo que lo que están buscando es para que no haya una fuga de capitales lo suficientemente poderosa que arrase con todo. También pueden haber saltos cambiarios: que el dólar reviente y genere un shock inflacionario y haga crecer más la pobreza, caiga la economía y que se licuen más los salarios y jubilaciones. El panorama terrorífico que asistimos, lo vivimos en cámara lenta. El futuro va a venir como un choque.

¿Qué políticas económicas se podrían llevar a cabo para evitar el colapso?

"La economía se desmorona y el futuro colapsa" no es exactamente la misma con la que está operando la sociedad. Si bien es evidente que la economía con el macrismo se está desmoronando, yo lo que no veo tan claramente es haya una expectativa generalizada de colapso. ¿Por qué? Porque hay importantes sectores de la sociedad que todavía apoyan al macrismo, no creen que cada vez vamos a estar peor. Con De La Rúa era al contrario, la economía se estaba desmoronando, y todos los días, minuto a minuto se ponía cada vez peor. Entonces, la única solución que podía existir era sacar al presidente. Hoy no pasa eso: principalmente lo que existe es “la grieta”, sectores que están dispuestos a acompañar al macrismo hasta las últimas consecuencias con tal de que no vuelva el kirchnerismo.

Si Macri continúa el año que viene, ¿cómo ves a futuro la economía? ¿Y si gana otro candidato? ¿Hay posibilidades de salir de esta crisis?

Me parece difícil que gane Macri. La crisis se lo va a comer crudo y lo va a deteriorar muchísimo. Independientemente de quien gane, hay un par de medidas que parecen inevitables: un cepo cambiario lo va a aplicar cualquier persona que gane, el default es irrevocable, las retenciones van a subir y también la protección del mercado interno. Vienen tiempos muy oscuros y difíciles para el país.