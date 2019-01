SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El calvario continúa para la niña jujeña de 12 años que pidió acceder a su derecho de aborto legal por un embarazo producto de violación. Luego de una semana de idas y vueltas, finalmente la obligaron a parir contra su voluntad un feto vivo mediante una cesárea. Ahora, la beba permanece en neonatología y se iniciarán los trámites de adopción, según confirmó el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid.

“La niña está en neonatología, nació viva. Se sigue el protocolo provincial de adopción, no entra en contacto con la madre”, sostuvo el ministro jujeño en diálogo con el programa A los botes, de Futurock. Además, aseguró que la niña de 12 años se encuentra “bien”.

Respecto a por qué se decidió implementar una cesárea cuando no es una práctica abortiva contemplada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el protocolo nacional o el fallo FAL de la Corte Suprema que ratificó el derecho al aborto en casos de embarazos por violación, sino que se trata de un método de parto, argumentó: “Como eso no está legislado y hay un vacío legal, el fallo de la Corte no dice ni a qué edad gestacional ni con qué procedimiento hacerlo".

“Acá se hizo una interrupción del embarazo, a través de una cesárea”, afirmó el funcionario, aunque lo que dice es una falacia: “Una cesárea es un parto, no es un mecanismo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). De hecho, el objetivo de la ILE es que no haya sobrevida, y en este caso sí la hubo”, le contestó la integrante de la Red de Comunicadoras Feministas de Jujuy Tere Jordán, en diálogo con El Destape.

Por su parte, Bouhid también afirmó que no hubo “demoras” el la realización de la cesárea, a pesar de que la niña solicitó la ILE hace exactamente una semana y, según el protocolo provincial, debería habérsele garantizado este derecho de forma inmediata en un hospital con los recursos necesarios.

Además, defendió que el protocolo de Jujuy para casos de aborto en menores de 15 años tiene como plazo límite las 22 semanas para el procedimiento, cuando en el documento no se hace mención alguna al respecto. De hecho, se contradijo al admitir que el fallo FAL, que debe respetarse más allá de los protocolos provinciales, “no da plazos”, con lo cual debe poder hacerse el aborto en cualquier momento de la gestación.

“Los protocolos no son obligatorios, son opcionales. Ahora bien, en el Hospital se decidió dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema a través de una cesárea”, sostuvo el ministro. Jordan, por su parte, planteó que Bouhid “habla de plazos gestacionales, cuando eso no se menciona en ningún protocolo” y lamentó que las consejerías de Jujuy “tienen mucha dificultad para implementar las ILE en el segundo trimestre de embarazo porque muchos efectores de salud intentan convencer a esa piba que tiene un bebé y tiene que ser mamá”.

La militante feminista planteó que esto no es una situación aislada. “Jujuy tiene índices por arriba de la media nacional con respecto al embarazo adolescente. Hoy vemos esto pero hace rato se viene obligando a las pibas a ser madres”, advirtió.