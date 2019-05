Raúl Rizzo cruzó a Débora Plager: "¿Por qué no te cuidás de no intoxicar la cabeza de la gente?"

El juicio oral a Cristina Kirchner fue el motivo de un tenso cruce en el programa Involucrados, luego de que Débora Plager hiciera un comentario sobre la vestimenta de la ex mandataria, y de esta manera provocara la furia de Raúl Rizzo, actor invitado al programa.

"Me llama la atención tu manera de calificar determinadas cosas, que se pone un vestido blanco por tal cosa, ¿Por qué no te cuidás de no intoxicar la cabeza de la gente con este tipo de comentarios? ¡Desde que te veo hacés eso vos! Tratá de no ser tan terminante, es una apreciación tuya, subjetiva, pero no la conviertas en un hecho terminado, porque estás usando un medio de comunicación y la convertís en un hecho consumado”, disparó el actor.

Y enfatizó: “No hagas comentarios superficiales, porque lo decis con una autoridad como si fueran comentarios de una suprema importancia. ¡Tratá de dejarlos de lado! ¡Sos periodista! No entrés en esas minucias miserables".

"El país está desesperado de hambre y ustedes hablando del vestido blanco", sostuvo el actor, y comentó: "Yo no te digo a vos que estás vestida de negro porque estás de luto. O que querés parecer seria porque hoy hay que decir cosas importantes".

Por su parte, la panelista respondió: "Usted no escucha. Yo tengo cinco horas de aire en este canal, todos los días, usted debería escuchar lo que opinamos de la penosa realidad social y económica del gobierno de Mauricio Macri. Si escuchara lo que decimos, a los que entrevistamos y lo que opinamos, podrías ver que intentamos hacer periodismo y respetar al otro”.

Sin embargo, Rizzo continuó indignado y dijo que deberían hablar de los presuntos vínculos de Patricia Bullrich con el falso abogado Marcelo D’Alessio.