Uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó este martes 21 de mayo que el juicio contra la senadora nacional y precandidata a vicepresidenta representa una "cruenta persecución a la líder indiscutible de la oposición".

En la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde comenzará el juicio contra CFK y otros imputados por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, Dalbón aseguró que "el juicio terminará en la nulidad por el apuro del ministro (de Justicia) Germán Garavano y los súbditos del tribunal Oral Federal 2 que iniciaron un juicio con una queja sin abrir y resolver por la Corte" Suprema.

Dalbón dijo que "hay un montón de circunstancias que tienen que ver con la denegación de la defensa en juicio que radica directa en una nulidad absoluta de la causa, salvo que quieran que se anule”.

"Con ella no van a poder porque ella es inocente", afirmó el mediático abogado, quien también advirtió que la ahora precandidata a vicepresidenta es víctima de una "guerra judicial" respaldado por "un blindaje mediático de inescrupulosos".

También adelantó que no estará presente en el inicio del proceso: “La idea es no entrar a la sala del juicio, porque yo no soporto la arbitrariedad de esta manera ni que la Justicia sea utilizada como un bastión de guerra por parte del gobierno nacional. Me parece realmente un espanto”.