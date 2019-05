El precandidato presidencial Alberto Fernández aseguró que no podrá ir con Cristina Kirchner, su compañera de fórmula, a Comodoro Py para estar junto a ella en el inicio del juicio oral por la obra pública concedida durante su Gobierno. Según explicó, es porque él figura como testigo en la causa.

"Hoy me enteré que no puedo acompañarla porque soy testigo en la causa", dijo Fernández en la radio LU 12 y el diario La Opinión Asutral, durante su viaje a Río Gallegos. El candidato lamentó "que la justicia haya hecho esto".

Embed

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner destacó no tener "ningún problema que se investigue la obra publica" pero manifestó no entender "la responsabilidad que tiene un Presidente en eso, porque por el sistema de delegación de funciones, la licitación de obra pública no son materia del presidente".

Alberto Fernández describió que el Poder Judicial "inventó una historia truculenta para incluirla a Cristina en esta causa" pero advirtió que si el sistema funciona, será declarada inocente pero si no, "algo funciona muy mal en la justicia".

Este martes a las 12 del mediodía será la primera audiencia del juicio oral y público contra la Presidenta por otorgar presuntamente 51 obras públicas con sobreprecios en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

LEER MÁS: Exclusivo: el equipo económico de Alberto Fernández