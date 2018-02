El ex embajador de Ecuador Luis Juez afirmó que hay gente que está pasando un muy mal momento económico por las decisiones que tomó el gobierno nacional, aunque consideró que una eventual vuelta del kirchnerismo al poder sería un "retroceso tremendo".

"La novena temporada de The Walking Dead se va a filmar en el PJ"

"Sí, es cierto que hay gente que la pasa como el culo. Hay gente que no tiene laburo, hay gente que lo ha perdido. La presión tributaria es complicada", afirmó Juez aunque aclaró que "no hay que perder la memoria de lo que ocurrió en el pasado".

El ex embajador afirmó que el kirchnerismo no es la solución. "Ellos gobernaron con todas las mayorías en las cámaras, con todos los gobernadores del mismo color político, que no me vengan a decir nada ahora", sostuvo Juez. Además, chicaneó al peronismo: "la novena temporada de The Walking Dead (la popular serie sobre zombies) se va a filmar en el PJ".

En respuesta, el periodista Diego Brancatelli le preguntó si no había posibilidad de encontrar dirigentes en el medio. "De esta forma estás avalando a Mauricio Macri, tenés que ser crítico, hay mucha gente que la pasa mal", sostuvo.

