Jubilados: la historia detrás del fallo de la Corte que incomodó al Gobierno

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de los jubilados y declaró inconstitucional el índice de la ANSES, modificado en 2016, para calcular las actualizaciones de los haberes. Andrea Falcone, abogada previsional, fue una de las letradas que acompañó a los litigantes durante todo el proceso, que duró casi dos años y que hoy, con mucha emoción y envuelta en llanto, recibió la noticia junto a miles de jubilados que se concentraron en la puerta del Tribunal.

En diálogo con El Destape, Falcone relató cómo fue el largo proceso por el que tuvieron que atravesar los jubilados, muchos de ellos con graves problemas de salud y poco tiempo para hacer frente a una apelación del Estado.

Hace dos años, Andrea "estaba por parir" a su hija y mantuvo una reunión, contó, "con los abogados de la ANSES, que nos contaron la movida que estaban armando" para apelar todos los juicios de los jubilados frente a la Reparación Histórica. Ante ese escenario, "les dijimos que iban a colapsar la Corte, que los jubilados se van a morir sin cobrar" pero "ellos nos contestaron `yo soy abogado de la ANSES, el problema es tuyo`".

Si bien la pelea fue larga, se definió a último momento, porque "hace dos o tres meses, el fallo salía favor de la ANSES". Sin embargo, "al sacar a (Ricardo) Lorenzetti antes de tiempo (de la presidencia de la Corte), se consiguió dar vuelta a (Horacio) Rosatti y se puso 3 a 2 la votación". Por su parte, Elena "Highton (de Nolasco) últimamente está adhiriendo a los votos, no está haciendo muchas jugadas, y se jugó por los jubilados", explicó. Así, el único voto en contra fue el de Carlos Rosenkrantz, titular del Tribunal.

Pese a ello, "hasta ayer a la noche estaban presionando a la Corte para que no sacaran el fallo y nosotros sabíamos, estábamos ahí en la expectativa". Por eso, montaron un acto en las puertas del Tribunal para hacer sentir la presión de los cuatro mil jubilados que pudieron acercares y otros manifestantes.

El acto se armó con tan sólo una semana de anticipación y, como los jubilados no tenían forma de acercarse, "fuimos a tocar la puerta de los sindicatos y Camioneros nos dijo que nos iban a poner las vallas, el escenario, el sonido, las aguas, los micros y fue toda una emoción". Incluso "hubo un jubilado que salió del hospital en andador para venir, fue re emocionante".

En ese marco, y luego de mostrar dos videos en plena calle, se enteraron del resultado favorable en medio de lágrimas. Esta decisión impactará "de forma directa a los 150 mil que tienen sus juicios en curso, a los 11 mil que tienen trabadas las causas en la Corte por las apelaciones masivas de la ANSES y a los que no aceptaron la Reparación Histórica (RH) y no tiene juicio, a los que fueron excluidos de la RH y que sí tienen algo para reclamar y necesitan una recomposición de haberes", explicó la abogada a El Destape.

Así, si bien "el Gobierno quería que la Corte hiciera de verdugo y le dijera a los jubilados `lamento mucho que hayan litigado durante siete años, que le hayas dicho que no a la RH pero ahora te la voy a meter de prepo`", no lo logró. En cambio, "el Tribunal se dio vuelta y dijo `vos, ANSES, que dictaste una resolución diciendo que el RIPTE se aplica a todos los haberes, te contesto que no sos vos quien puede legislar, el que legisla es el Congreso`" y cuando el Congreso diga que se cambia la fórmula, se hace.

Con esta decisión, los haberes se ajustarán bajo el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) y no bajo el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

"La batalla fuerte fue porque les rompimos la Reparación Histórica", porque "si la Corte fallaba a favor, les decía que la reparación fue histórica porque les estaban dando lo que les correspondía". "Esa fue la gran pelea", finalizó.

