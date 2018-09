Jubilados: "Con Cristina nos íbamos a las termas, ahora no podemos comer"

Dos jubilados contaron que no pueden llegar a fin de mes y pasan hambre. "Comemos hígado dos veces por semana, un poco de arroz y un huevo", afirmaron y desafiaron al gobierno: "Yo les daría 8.800 pesos para ver qué pueden hacer con eso".

La mujer explicó que tiene insuficiencia respiratoria y que desde el PAMI dejaron de darle los medicamentos. "Me dijeron que tengo que tomar una sola, porque otra no me van a dar", explicó la señora.

cambio.mp4

Por su parte, el hombre contó que no pueden comer y manifestó que durante el gobierno anterior no estaban así. "Antes viajabamos cinco veces por año. Nos íbamos a las termas, a Mar del Plata, ahora no tenemos para comer", contó el hombre.

Ambos jubilados fueron al Hospital Posadas, donde el gobierno despidió a 1000 médicos desde que asumió para recortar. "Yo tengo estas zapatillas y las tuve que pintar de negro porque daban asco. Me da vergüenza tener que decirlo, porque yo trabajé toda mi vida", explicó el hombre".