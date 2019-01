SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Juana Viale cruzó el aire al conductor Andy Kusnetzoff y lo acusó de copiarle el formato del programa a su abuela, Mirtha Legrand, y sus tradicionales almuerzos.

En su programa de radio, el periodista le preguntó sobre varias cuestiones de su carrera, su familia hasta que Kusnetzoff comenzó con la chicana:''Ah me parece que sí, el sábado a la noche tiene un programa, no lo pude ver este año, pero me contaron’’.

Viale no tardó en responder y disparó: “'Ah porque vos también tenés un programa, ese es el contacto que yo tengo con la tele, para que sepas’’. Y salió con los tapones de punta a defender el programa de Mirtha Legrand: ''Me dijeron que es muy parecido’’.

Embed

''Sí, tiene un aire’’, respondió tímidamente Kusnetzoff . Para no quedarse atrás, Viale chicaneó: ''En 50 años hay que hacer algo parecido, a alguien se le ocurrió muy bien Kweller, ah pero Kweller también estuvo ahí metido’’.

Como para no quedarse atrás en el pase de factura, Andy acotó: ''Lo que pasa es que tu hermano le cagó el programa’’.

Indignada con el comentario Juana cerró el tema: ''¿Le cagó?, pensé que era de Tinayre, la producción’’.