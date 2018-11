Juana Viale explotó contra Guido Kaczka

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Juana Viale apuntó contra el conductor Guido Kaczka y aseguró que le hizo "la peor entrevista de todas" en medio de la promoción de su última película.

La nieta de Mirtha Legrand está por estrenar Camino Sinuoso y se encuentra realizando la promoción del film por distintos medios. En ese contexto, Viale fue durísima con Kaczka en una nota con el programa radial Metro y medio.

LEER MÁS: TN buscaba críticas al paro en Aeroparque, pero una respuesta los dejó en offside a la movilera

''La peor entrevista de todas fue la que hice con Guido Kaczka, que hice en la radio, que no me pregunto nada de la película, me dijo camino sinuoso la vida y nunca más me pregunto nada de la peli, un amigo’’, lanzó.

Y añadió: ''Terminé y me quedé así, llegué de viaje catorce horas de vuelo, llegué me fui de Ezeiza directamente a hacer la nota, porque era grabada la nota en radio, bueno no sé si se puede decir eso, que el programa era grabado…y nada me quede así como plop!’’.

La actriz recordó la sorpresa que le causó esa situación, la cual no le permitió decirle nada al conductor. "Me fui y dije 'qué loco que te digan que sí', que se va hablar un poco de la película, que a nosotros claramente a los artistas nos ayuda mucho la difusión, y que nos inviten y a veces nos hacemos invitar para cuando uno tiene que hacer la difusión’’, contó.

''Me hacía hablar de Juana en tercera persona, me costaba muchísimo, yo no soy Maradona y cometía el error de decir yo en vez de Juana, no se fue raro’’, concluyó la actriz.