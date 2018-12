SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Juan Pablo Varsky anunció que el próximo 28 de diciembre será el último programa de su ciclo radial “No somos nadie” que lleva 12 años al aire. La noticia sorprendió a su audiencia que esta mañana se encontró con el anuncio del conductor, quien además aclaró que la decisión responde a “cuestiones estrictamente personales”.

“El 28 de diciembre será el último programa de No somos nadie del año, en esta radio y del ciclo. 28 de diciembre y no es ninguna broma, me voy. Se termina. Después de 12 años. La razón es estrictamente personal, me cansé de dormir 4 horas por noche, me agoté. Quiero volver a descansar bien, disfrutar de momentos familiares y sociales, sin bostezar, sin quedarme dormido. Amo este programa. Es el proyecto más personal que he llevado adelante”, expresó el conductor en el inicio de su ciclo este miércoles.

Valoró, asimismo, que su despedido es “en un excelente momento del ciclo donde todo funciona perfecto, el contenido, el tono, la música” pero reiteró: “Ya no quiero más este ritmo de vida ni para mí ni para mi familia”.

“Me voy a sumar a un proyecto interesante que me genera entusiasmo. Solo diré que me dejará dormir entre 7 y 8 horas seguidas por día. Tengo mucha ilusión que me acompañe el equipo porque sin ellos no somo nadie y en eso estamos”, apuntó.