El director de cine ultra macrista Juan José Campanella se sinceró sobre la situación económica que atraviesa el país y repartió ligeras críticas al Gobierno, en medio de una entrevista con el conductor de derecha Baby Etchecopar.

En un mano a mano con el polémico conductor radial por A24, el cineasta evitó entrar en la charla política, pero ante la insistencia, comenzó a opinar.

"Me gustó su discurso y su tono en el discurso del Congreso. Me gustaría tener un poco más de esa fuerza. Creo que necesitamos fuerza. Que algunas cosas andan bien, otras andan mal", explicó el cineasta macrista.

"Me gusta que hoy, escuchando declaraciones de Larreta y Vidal justamente en ese sentido, no hay que negarlo. Estamos viviendo un momento económico que no se puede tapar. No lo puede ocultar ni David Copperfield", finalizó.