Juan Grabois mantuvo un fuerte cruce con Tenembaum y Grabia al aire

Juan Grabois mantuvo un fuerte cruce al aire con los periodistas Ernesto Tenembaum, Gustavo Grabia y Jairo Straccia en medio de una entrevista por su detención durante la protesta de los vendedores senegaleses.

Grabois, quien en las últimas semanas dio muestras de acercamiento hacia la ex presidenta Cristina Kirchner, vivió una semana agitada luego de que fuera detenido durante algunas horas por defender una protesta de vendedores ambulantes y manteros.

Tras ese episodio, los medios aliados al Gobierno intentaron imponer la idea de que el referente de la CTEP había participado de disturbios, pero la operación fue desactivada con facilidad.

El hombre cercano al papa Francisco se refería a la operación mediática cuando fue interrumpido por Straccia, quien le preguntó por el procesamiento de Cristina Kirchner dictado por Claudio Bonadio.

"Me cae mal que cambies de un tema para el otro de esa forma, me parece feo. Estamos hablando de una situación que no está relacionada con la otra. Estamos hablando de un caso de represión a la protesta social y tu pregunta no me cae bien en este marco. Va en el sentido de mezclar las cosas", respondió enojado Grabois.

Y ante la aclaración del periodista, disparó a los gritos: "¿Qué tiene que ver si yo soy K, M, S, Y o Z con que venga la policía, te agarre a las patadas, te meta preso y encima te verdugueen en los medios?".

Al cruce salió Grabia para defender a su compañero y reencauzar la entrevista, pero Grabois consideró de "mala leche" el cambio de tema en la nota. Para concluir la nota, Tenembaum apareció la escena e intentó apaciguar el enfrentamiento.