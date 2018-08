Juan Grabois explicó su defensa hacia Cristina Kirchner y explotó contra Clarín

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), explicó en sus redes sociales que su defensa a la ex presidenta Cristina Kirchner fue de "carácter estrictamente personal" y que no expresa a su agrupación.

"Mi intervención en la defensa pública de Cristina Fernández de Kirchner es de carácter estrictamente personal y desde luego no pretende expresar al conjunto. Lamento mucho si algunos medios lo colocaron de ese modo y me disculpo si no fui del todo claro al respecto. Valoro enormemente a mis compañeros y compañeras de lucha de los distintos movimientos populares y me entristece que algunos de ellos se sientan defraudados por mis posiciones", expresó Grabois en una extensa publicación en su cuenta de Facebook.

Y luego explotó contra Clarín, medio que publicó una nota en la que aseguraba que miembros de la CTEP "analizan licenciar a Juan Grabois por haber acompañado a Cristina Kirchner en Comodoro Py".

"Lo que digan los mercenarios periodísticos y difamadores profesionales me tiene sin cuidado. Ni ahora ni antes, nadie me mandó, pidió o indicó lo que debo decir o hacer. En general, hago lo que me dicta la conciencia y el corazón (nunca me adapté bien a las disciplinas orgánicas, es una característica de mi generación)", aseguró.

En su cuenta de Twitter fue todavía más certero y escribió: "Desmiento la operación de Clarín. Nadie me pidió que tome licencia ni pienso hacerlo. Tenemos visiones distintas sobre temas políticos y jurídicos. Las posiciones colectivas se transmiten en la web oficial o en la voz de nuestro Sec. Gral, Esteban Castro. ¡No nos van a dividir!".

Embed Desmiento la operación de Clarín. Nadie me pidió que tome licencia ni pienso hacerlo. Tenemos visiones distintas sobre temas políticos y jurídicos. Las posiciones colectivas se transmiten en la web oficial o en la voz de nuestro Sec. Gral, Esteban Castro. ¡No nos van a dividir! — Juan Grabois (@JuanGrabois) 14 de agosto de 2018

"Ayer sentí que debía acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a la indagatoria y creo que debo manifestarme contra el hostigamiento que sufre ella y lo que ella representa. Toda interpretación fantasiosa que se realice en torno a mis acciones corre por cuenta de quien la haga", explicó en su publicación, aunque también aclaró que sigue "siendo crítico de los tres gobiernos kirchneristas".