En una extensa entrevista, el referente de la CTEP Juan Grabois apuntó contra el acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional y augura un futuro crítico.

"Todavía no quieren revelar las condiciones del acuerdo y que no las quieran decir es un problema. Sutilmente Cristine Lagarde ya dijo que el plan económico de este acuerdo lo diseñó íntegramente Macri. Hasta lo puso en su Twitter,como diciendo 'después no me echen la culpa a mí'", evaluó Grabois en declaraciones al sitio tercercordon.com.

Y resaltó: "Una de las funciones que van a buscar con el acuerdo es que sirva para justificar el ajuste. Desde luego que la palabra FMI para la generación 2001 es miseria, hambre, desesperanza. Es peligrosísima la subordinación política y económica de Argentina a organismos que no tienen ni siquiera representantes físicos acá".

En ese contexto, el dirigente social cercano al papa Francisco aseguró que si se concreta la vuelta al FMI, "más allá de la voluntad de los dirigentes, si la cosa viene con un esquema como en los 90 va a haber una rebelión en serio".

Al tiempo que enfatizó: "El pueblo no se va a fumar una dictadura económica extranjera que lo hambreé. Una cosa es soportar un mal gobierno electo, y otra cosa es soportar una dictadura económica extranjera".

Asimismo, sostuvo que "lo que tenemos ahora no es un gobierno, es una administración colonial de los intereses del capital", y dejó entrever que el regreso al FMI recrudecerá los métodos de protesta social.

Y sentenció:"Darle el control de la economía de un país a un núcleo de poder transnacional extranjero es delegar la soberanía, que es indelegable. Entonces hay un autogolpe, no tengo la menor duda"