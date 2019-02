Juan Darthés no viajó a Argentina para la conciliación que él mismo le pidió a Anita Co

El actor Juan Darthés continuará en Brasil, luego de haberse escapado allí para evitar ser deportado a Nicaragua a raíz de la denuncia de violación en su contra por parte de la actriz Thelma Fardín.

A pesar de que él mismo citó a una audiencia de conciliación a su ex colega Anita Co para que le pida disculpas y se arrepienta por haberlo denunciado públicamente de abuso sexual, Darthés no se presentará ante la Justicia. Su abogado, Fernando Burlando, asegura que es porque el actor tiene pensamientos suicidas y una "crisis depresiva".

Según publicó Infobae, Darthés debía subirse a las 00:20 del viernes pasado al vuelo 8128 de Latam, que partió a las 22:15 del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos, Brasil, vía Rosario, Santa Fe. Pero nunca lo hizo.

Ana Coacci, mejor conocida como Anita Co, participó junto a Darthés de la tira Gasoleros en 1999. La actriz, después de mantener silencio durante mucho tiempo, contó que ese año el actor la acorraló en un camarín, la besó por la fuerza y la hizo tocarle su miembro. Este relato coincide con el de otra ex compañera de Darthés, Natalia Juncos; ambas se animaron a contar lo que el actor les hizo pasar tras la denuncia pública por acoso de Calu Rivero.

Es por esto que Darthés citó a Coacci a una audiencia de conciliación penal, en la que ella debe retractarse de sus palabras y pedirle disculpas en persona. A pesar de la ausencia del actor, todo indica que la audiencia se llevará a cabo este martes de todas formas, ya que Burlando se presentará como su apoderado ante la Justicia.

Lo que llama la atención es que Darthés repitió lo que hizo cuando, en diciembre del año pasado, debía presentarse a otra audiencia de conciliación penal. En ese ocasión había citado a la actriz Calu Rivero para que se retracte por denunciarlo de acosarla sexualmente en las grabaciones de Dulce Amor. La misma tenía fecha para el 13 de diciembre, tres días después de la denuncia de Fardín por violación. Darthés nunca se presentó, alegando que estaba "internado" a raíz de esta grave acusación.

Cuando se dio a conocer que Darthés había solicitado la audiencia con Coacci, su abogada, Raquel Hermida Leyenda, explicó a El Destape que "ya que es un delito contra el honor, se supone que quien siente su honor dañado debería estar presente en la audiencia", y aseguró: “Nosotras no vamos a decir nada sin él presente”.

“Si es inocente y no va, pierde la oportunidad de demostrarlo, eso evidencia la culpabilidad”, sentenció Hermida Leyenda en declaraciones a A24.

Burlando, por su parte, afirmó que su cliente tampoco viajará a Nicaragua para colaborar en el proceso penal que se inició en su contra por la denuncia de Fardín. "Si no puede venir, tampoco puede viajar a otro lado. Hoy no puede tomar un avión solo. Se quedará en Brasil", aseguró.

