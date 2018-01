La panelista Josefina Pouso estuvo como invitada en el programa Involucrados, aquí y ahora, que se emite por América, y brindó un crudo de relato sobre cómo el conductor Roberto Pettinato intentó abusar de ella. "Le pegué una trompada", confesó la modelo.

El hecho ocurrió hace ocho años, cuando la panelista y el conductor compartían el programa Un Mundo Perfecto, junto a Amalia Granata y Nacho Gaona. Debido a esta situación, Pouso sólo estuvo tres meses al aire.

"La situación límite fue cuando me cambian de camarín de prepo por pedido de él. Un día llego y mis cosas estaban ahí. Él se mete en mi camarín y la situación pasó a mayores. Cuando intenta tocarme y me acorrala le pego una trompada en el estómago", relató.

Embed

"La próxima va en medio de la cara y andá a explicarle a tu mujer por qué tenes la nariz rota", contó que le dijo a Pettinato, quien en los últimos días fue denunciado por varias ex compañeras de trabajo.

"Yo lo tengo encima contra una pared, como no lo puedo sacar le pegó una trompada.Salí y no me dio aire en todo el programa y no me dio aire nunca más. Lo hablé con la producción, quisieron que me quedara", contó la modelo.

Además, también reveló que en su primer día de trabajo estaba en maquillaje con Amalia Granata y vio cómo Pettinato saludó a su compañera tocándole las lolas.