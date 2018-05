El titular del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, analizó la intervención del partido, habló sobre el futuro del peronismo y hasta le abrió la puerta a una importante figura de Cambiemos.

En diálogo con la revista Noticias, Gioja declaró que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, "tiene las puertas abiertas" para regresar al peronismo de cara a las elecciones 2019. Monzó ya confirmó que no renovará su cargo dentro de Cambiemos.

"Nosotros no tenemos peronómetro para medir quién sí y quién no. Necesitamos que todos estén. El límite es Macri y el enemigo está afuera, no adentro", manifestó el ex gobernador de San Juan.

Y agregó: "Yo no tengo el peronómetro ni nos vamos a poner a buscarlo. Además hay un instrumento institucional que son las primarias, así que el que quiera, puede y debe jugar para satisfacer su necesidad política de realizarse".

En relación al PJ, resaltó que la tarea es "generar un instrumento electoral" para ganarle el poder al Gobierno en los comicios de 2019 y pronosticó que los próximos candidatos serán "jóvenes de espíritus y de ideas".