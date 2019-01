José Luis Gioja: "El enemigo está en la Casa Rosada"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

De cara a las elecciones de este año, el presidente del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, aseguró en El Destape Radioque hay "que lograr la mayor unidad posible" para poder ganar en primera vuelta.

En diálogo con #Navarro2019, el dirigente analizó que "el país está muy mal" por lo que hay "que hacer todo lo posible para que estos tipos no gobiernen más". Por eso, agregó que "desde la unidad hay que darle el lugar a todos" porque "el enemigo está afuera, el principal adversario está en la Casa Rosada".

En ese sentido, aseguró que "el límite interno no existe" y que "no se puede dejar afuera a la principal líder de la oposición", en relación a Cristina Kirchner y una posible candidatura de la ex presidenta.

Finalmente, Gioja analizó que el Gobierno buscará desviar el foco de atención de los problemas económicos, por lo que "van a joder todo el año" con diversos temas, como "la seguridad", en relación al debate sobre la baja en la edad de imputabilidad en delitos graves.