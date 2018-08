José Alperovich votará en contra de la legalización del aborto

El senador tucumano José Alperovich adelantó que votará en contra del proyecto de legalización del aborto. El legislador era uno de los que se presentaban indecisos y de esta forma complica la posibilidad de que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea legal.

"La verdad que yo he estudiado mucho, he recorrido mucho, he hablado con los tucumanos para saber qué sienten, antes no lo hablé, porque no quería hacer política con esto", explicó.

Alperovich sobre aborto

"Después de todo esto he decidido votar en contra de la ley", sostuvo antes de ingresar al recinto.

De esta manera, la votación se inclinó aún más en favor del rechazo a la ley: 38 contra 31. El senador santafesino Omar Perotti es otro de los indecisos.