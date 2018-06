El director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, brindó una conferencia de prensa en la cual desmintió los rumores sobre su persona y se mostró seguro para el partido del martes, ante Nigeria, a las 15 horas de nuestro país.

"El de mañana es un partido trascendente porque abre las posibilidades para pasar a la segunda ronda. Las dos naciones van a intentar hacer todo lo posible para poder clasificar, eso genera que el duelo sea muy atractivo", manifestó el DT.

En relación a los rumores sobre su persona, expresó: "Es una semana difícil después de una derrota que te golpea. No puedo aclarar situaciones que desconozco y no existen. Terminó el partido anterior y me hice cargo de la derrota".

En relación a sus diferencias con la Selección, señaló: "Yo dialogo mucho con el plantel y con los jugadores individualmente. Todo lo charlado en una reunión privada es privada. Todo lo que hablo con mis jugadores es directamente frontal y con ellos. No lo haría publico nunca".

Sobre este punto, agregó: "Normalmente cuando se pierde hay acusaciones recíprocas. El que proyecta cree que fue el que ejecuta y el que ejecuta que fue el que proyecta. En el mundo real las cosas se dicen de frente y no hace falta ni un teléfono ni un mensaje. Se dicen y se tratan de arreglar por el bien del escudo. En mi aprendizaje como entrenador aprendí casi todo de los jugadores".

Embed

Además, se mostró confiado para el partido de mañana: "Estoy convencido que mañana el equipo va a salir en la cancha con mucha energía para ganar. No me queda mas que preparar de manera coherente todo lo que tiene que ver con el partido de Nigeria".

"Mañana se va a escribir una nueva historia para esta Selección. Estoy convencido de que tenemos muchos argumentos para sostener esto. Mañana hay que jugar con el corazón y hacer todo lo posible para lograr que Argentina esté en la siguiente fase", afirmó.

Y concluyó: "Perder un partido de fútbol te hace un perdedor. Te hacen sentir como un delincuente en el mundo virtual y solo perdiste un partido. Sos una persona descartable inmediatamente en la derrota. Si me tuviera que involucrar en el mundo virtual dejaría la profesión".