Martín Tetaz la echó la culpa a la gente por la suba del dólar y Jorge Rial lo cruzó con una chicana. Todo sucedió en las redes sociales. El conductor de Intrusos trató de poner un freno a una insólita hipótesis del economista macrista pero se pudrió todo.

Embed Perdónanos. No somos dignos de este gobierno. — JORGE RIAL (@rialjorge) 22 de marzo de 2019

"En condiciones normales y si el publico fuera "racional", @BancoCentral_AR no tendría que subir tasas hoy, porque la escalada del dólar es global, no idiosincrásica. Pero dado que la gente tiene dificultades para identificar (en sentido estadístico) las causas, debe aumentarlas", lanzó el columnista económico del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.

Rial salió a contestarle tras la teoría: "Perdónanos. No somos dignos de este gobierno", le dijo en un tuit.

Tetaz, con violencia, le respondió: "Lo de la dignidad, no se. Lo que estoy empezando a entender es por que nos va tan mal en las pruebas PISA. El tuit es una critica a la política monetaria del BCRA @rialjorge".

Embed Y no podrá ser, ojo, como una remota posibilidad, que no lo explicaste muy bien? Más allá de nuestro retraso cognitivo que está a la vista. — JORGE RIAL (@rialjorge) 22 de marzo de 2019

El conductor de Intrusos no se calló nada: "Y no podrá ser, ojo, como una remota posibilidad, que no lo explicaste muy bien? Más allá de nuestro retraso cognitivo que está a la vista"

Y Tetaz finalizó: "Ponele. Pero sabes que pasa, yo cuando no entiendo bien algo, pregunto, no me apuro a hacerme el canchero, para quedar después en off Side".