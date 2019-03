Rial denunció censura en los premios 'Estrella de Mar'

Jorge Rial no ocultó el repudio tras la escandalosa ceremonia de los premios Estrella de Mar, en los que sus organizadores sacaron los micrófonos del escenarios para que los ganadores no dieran sus habituales discursos y calificó este accionar como "censura previa".

"¿Ustedes tenían algún dato, sobre algún tipo de escrache? De ser así tendrían que haberlo dejado y después tomar la decisión", expresó el periodista. Y sentenció: "Lo que sucedió ayer en los premios Estrella de Mar fue lisa y llanamente un acto de censura".

"Como ciudadano contribuyente, le solicito formalmente al EMTur (Ente Municipal de Turismo) que nos explique por que cometieron el bochornoso acto de no poner el micrófono, haciendo un acto de censura previa. No poner el micrófono para que se puedan expresar gente que vive de su palabra es censura previa, esto no lo vi jamás", concluyó.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores publicó un comunicado para repudiar el silencio impuesto en la ceremonia: "Esta vez, alejados de la sensibilidad, la cultura o apenas el respeto básico, los Premios Estrella de Mar se visten de la imposición de nuestro silencio en una grosera muestra de temor oficial. Porque sólo es el miedo el que puede aconsejar tan mal. Y sólo tiene miedo quien se sabe culpable".