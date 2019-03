La confesión de Rial sobre su época de furia: "He tirado un televisor por una ventana"

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, reveló que en sus épocas de cabrón llegó a tirar "un televisor por la ventana" e hizo una crítica a la vieja televisión.

La confesión de Rial se dio en el medio de su programa mientras el panel analizaba las declaraciones de de Claudia Lapacó contra Antonio Gasalla, sobre quien aseguró que "decía cosas horrendas".

“Todos los que tenemos arriba de 50 años somos cabrones en este ambiente. Me incluyo. Somos todos cabrones, algunos cambian y otros no. Somos una generación que se crió con cabrones, yo me crié televisivamente así. ¿Lucho (Avilés) cómo creen que era?”, afirmó.

Y agregó: “Este ambiente era muy hostil en una época. En la época de oro cuando se ganaban millones era hostil de verdad. Para las mujeres, era más hostil todavía".

En esa línea, el periodista consideró que los de su época se hicieron "cabrones" porque "te pasaban por arriba, te meaban de verdad, era jodido"."No lo estoy justificando pero tuvimos que aprender a ser menos cabrones”, apuntó.

Al tiempo que reveló una anécdota: “Yo era muy cabrón. Hace unos años, algunos me conocen, he tirado un televisor por una ventana”.