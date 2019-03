Jorge Rial manifestó a quien votará en las elecciones de octubre

Jorge Rial no esconde su visión política con cada una de sus opiniones, y ahora tampoco dejó dudas sobre lo que hará en las próximas elecciones de octubre.

"Creo que todo el mundo lo sabe: soy peronista y voy a votar al peronismo", aseguró el conductor de Intrusos, entrevistado por el portal Teleshow.

A su vez, no vio con malos ojos vivir fuera del país en el algún momento: "Me encantaría vivir en España, y no es algo que descarte".

Además, dio los motivos por los que jamás conduciría Intratables: "Creo que nació a imagen y semejanza de Santiago del Moro, y es imposible hacerlo igual. Se tendría que hacer otro Intratables. Hay que dinamitarlo y hacerlo de vuelta".