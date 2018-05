El conductor de Intrusos, Jorge Rial, regresó de sus vacaciones y abrió el programa que se emite por la pantalla de América con un fuerte descargo: "Sentí vergüenza y la siento".

El conflicto comenzó cuando Morena Rial, hija del periodista, comenzó a difundir polémicas mensajes a través de su cuenta de Instagram en contra de su padre, que contó incluso con la filtración de un audio personal.

''Lo primero quiero decir es que elegí durante estos días ser esclavo de mi silencio más que verdugo de mis palabras. Hay que saber medir las palabras’’, comenzó el descargo.

El conductor expresó el duro momento que atraviesa: ''Primero pedir disculpas a todos los compañeros, a todos en general, por haber sido participantes indirectos de algo que ha sido vergonzoso. Yo sentí mucha vergüenza, yo laburo todos los días, pero tengo vergüenza porque a mí me toca estar de los dos lados del mostrador''.

Además, el periodista expresó su preocupación por su hija: ''Pido disculpas por el bochorno, porque está mi hija en todo esto, a la que amo profundamente más allá de cualquier discusión".

Embed Jorge Rial se mostró preocupado por su hija Morena Rial pic.twitter.com/GazpUSPUmr — El Destape (@eldestapeweb) 28 de mayo de 2018

Y continuó: "Sé que hija que no está pasando un buen momento y tiene un problema, estoy preocupado por su salud y estoy preocupado por el entorno que tiene y de pronto explota esta bomba y estoy muy preocupado por ella y aunque no quiera mi amor, lo va a tener siempre y va a ser siempre mi hija, aunque me putee, aunque me insulte, y sé que hay gente que se aprovecha del problema que tiene''.

Además, el periodista le pidió disculpas a Rocío Rial, su otra hija, a Romina, su pareja y a los cordobeses: ''Estoy dolido y vuelvo a pedir disculpas a todos mis compañeros, a mi hija, a Romina, a los Cordobeses, a mis amigos y a la gente que me banca a muerte, esto es un tema familiar que salió para afuera’’.

''Mucha gente se aprovechó de esta carnicería como Matías Attem, Nacho Viale, Natacha Jaitt quien es extorsionadora. Los tengo a todos identificados porque son tan tontos que hay audios de Jaitt con mi hija tratando de que me involucre en la causa de menores’’, concluyó.