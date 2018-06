El conductor de Intrusos, Jorge Rial, explicó en su programa de este martes cuál fue el problema de salud por el que se ausentó en su programa de ayer. Adrián Pallares lo reemplazó en la conducción.

"Hablando en serio, estoy bien. Ayer tuve unos calambres muy fuertes y fui a ver a mi médico en el Sanatorio de Los Arcos. Me tuve que hacer varios estudios y por eso me quedé un par de horas ahí, pero no pasó nada más", reveló el periodista.

Sin embargo, señaló que casi no asiste al programa de este martes: "Casi no vengo. Los colegas decían que me tenía que quedar 48 horas más y como no quería desmentirlos, casi que me quedo en casa".