Esta semana se conoció un audio de Whatsapp en donde el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, echa a su empleada Sandra Heredia. "Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda", fueron las palabras del ministro, difundidas por el portal OPI Santa Cruz. Las críticas no tardaron en llegar y hasta Jorge Rial destrozó al funcionario en Twitter.

"No escuché, todavía, a los periodistas que pedían quemar a Sampaoli en una plaza por su puteada y se hacen los reverendos boludos con @JorgeTriaca. Con una diferencia. El último es funcionario público. Bancado con la nuestra", lanzó el conductor de Intrusos en su cuenta oficial.

Embed Un ministro de trabajo tiene una empleada en negro. Una mierda por donde se lo mire. En el pais que elijan. — JORGE RIAL (@rialjorge) 17 de enero de 2018

Embed Recién @JorgeTriaca reconoció que puso a su empleada en el SOMU porque “le quedaba cerca”. Así se nombran funcionarios con nuestra guita. Cambiamos... la correa. — JORGE RIAL (@rialjorge) 17 de enero de 2018

Embed Estresante es que te tengan en negro. Que te puteen. Que te rajen. Que te usen de forro. https://t.co/meDB5DCWwl — JORGE RIAL (@rialjorge) 17 de enero de 2018

Tras el audio, Sandra Heredia salió a hablar en los medios y denunció que se encontraba trabajando en negro, al tiempo que denunció que el ministro Triaca la había inscripto en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

"Un ministro de trabajo tiene una empleada en negro. Una mierda por donde se lo mire. En el país que elijan", repudió el conductor.