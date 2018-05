El conductor de La Cornisa, Luis Majul, llevó a cabo un editorial en el que planteó si en Argentina hay un nuevo tipo de golpe de Estado por las medidas que lleva adelante la oposición, como el proyecto de ley en Diputados para congelar el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Ante su intención de infundir un miedo que no es tal, el periodista Jorge Rial lo cruzó por Twitter y lo dejó en off side.

Embed

"¿Estamos frente a un nuevo tipo de golpe de Estado como lo sugirió hoy la gobernadora Maria Eugenia Vidal en la Nación? Un golpe de estado de nuevo cuño donde una oposición demagógica se monta sobre la volatilidad de los mercados, presiona para retrotraer el precio de las tarifas a fines del año pasado y espera que la economía se derrumbe con el objetivo de volver al poder en diciembre de 2019?", advirtió Majul.

E indicó que la mala imagen que tiene el presidente Mauricio Macri y Cambiemos favorece únicamente a la ex presidenta: "Vidal sabe que si viene el aumento de tarifas y la sensación que el Gobierno no puede doblegar la inflación está impactando fuerte y para mal en la imagen de Macri, de ella y la de todos los dirigentes del oficialismo, en la oposición nadie capitaliza ese bajón, excepto Cristina Kirchner".

Embed No será mucho titular una editorial preguntándose si se viene un nuevo golpe de estado? Ante esa duda siempre va un NO rotundo. No agiten. No hace falta. A la democracia no se la va a llevar puesta nadie. pic.twitter.com/hGiBOQP3kf — JORGE RIAL (@rialjorge) 7 de mayo de 2018

Tras el monólogo de Majul, Rial no se quedó callado y le respondió en su cuenta de Twitter con un duro mensaje: “"No será mucho titular una editorial preguntándose si se viene un nuevo golpe de estado? Ante esa duda siempre va un NO rotundo".

Y sentenció: "No agiten. No hace falta. A la democracia no se la va a llevar puesta nadie".