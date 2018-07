Jorge Rial cruzó a Florencia Arietto y defendió a Amorín y El Destape

El periodista Jorge Rial cruzó a la ex jefa de Seguridad en Independiente, Florencia Arietto, por su insólita defensa a la gobernadora María Eugenia Vidal frente a la causa de "aportantes truchos" y calificó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, como "inoperante".

"No te entiendo. Fue @juan_amorin el que hizo la denuncia, no el gordo Valor. Es periodista no delincuente. Y si crees que el pasado es parte del problema habilitas un presente lleno de corrupción. Le das impunidad. Dejas que investiguen inoperantes como @lauritalonso. Eso queres?", escribió Rial en su cuenta de Twitter.

Embed No te entiendo. Fue @juan_amorin el que hizo la denuncia, no el gordo Valor. Es periodista no delincuente. Y si crees que el pasado es parte del problema habilitas un presente lleno de corrupcion. Le das impunidad. Dejas que investiguen inoperantes como @lauritalonso. Eso queres? https://t.co/4ROl6cecVL — JORGE RIAL (@rialjorge) 27 de julio de 2018

La ex integrante del Frente Renovador se pronunció en su red social a favor de la Gobernadora con una repudiable defensa en la que compara al periodista Juan Amorín de El Destape, quien impulsó la investigación, con el Gordo Valor.

"Hay situaciones en las q es necesario tomar posición. Tengo enormes diferencias con @mariuvidal (hechas públicas) pero observando que al acecho se erige como paladín de la transparencia el Gordo Valor y convencida que el pasado no soluciona la corrupción porque es parte, la banco", se posicionó Arietto.

LEÉ MÁS: Escándalo: el Gobierno recortó hasta 53% las asignaciones familiares