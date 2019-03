Lanata volvió a la radio y reveló cuál es el estado de su salud

Luego de estar casi 20 días internado, el conductor ultramacrista Jorge Lanatavolvió a la radio y habló de su situación de salud y afirmó que estuvo "11 días en terapia intensiva".

En su regreso a Radio Mitre, Lanata aseguró que "fue un momento raro" debido a que lo sedaban para realizarle estudios y eso lo afectaba. "Me dormían para hacerme estudios y por otro lado, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro se mezclan y no me pueden despertar", apuntó.

En tanto, sobre su diagnóstico, reveló: "Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros".

"Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada. Afortunadamente la fiebre comenzó a bajar y el virus comenzó a ceder, pero tardó mucho tiempo. Ahora estoy readaptándome", contó.

El conductor llegó a estar cuatro días inconsciente y además "11 días en terapia intensiva", según relató. "Qué feo es estar enfermo, uno es un pedazo de carne arriba de un mármol. Era un metal. Tuve la mejor atención de los médicos", agregó.