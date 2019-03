Lanata le pidió al gobierno cerrar C5N y lanzó violentos mensajes en Radio Mitre

El conductor de Radio Mitre Jorge Lanata pidió que el gobierno nacional deje de darle "plata" al canal de noticias C5N y pidió que lo cierren. "Si fueron un casa de toallas ya estaría cerrada, pero como es un canal de televisión la cosa es más complicada", afirmó Lanata.

“C5N está quebrado hace 5 años, deben miles de millones de pesos de impuestos y sigue saliendo al aire. Si fuera una casa de toallas ya hubiera cerrada. La guita se la da el gobierno con publicidad estatal, osea se la estamos dando nosotros", manifestó Lanata.

"El Gobierno, en su necesidad de creación de un enemigo para ver si ganan ellos, lo que está haciendo es bancar a un enemigo con guita de los demás, guita de ellos no ponen. Esto tampoco me parece bien: si una empresa tiene que cerrar debe cerrar y punto. No es el Gobierno es que tiene que bancar esa pérdida", afirmó Lanata.

Al cruce del conductor ultraoficialista salió el periodista Roberto Navarro quien mostró que en realidad C5N recibe sólo el 1,07% de la pauta publicitaria, mientras que Clarín obtiene el 17,91 por ciento.

Embed Lanata pidio que cierren @C5N



Adujo: “Por que tengo que pagar su pauta”.



Aca estan las pautas.



Nosotros las pagamos.



El que mas cobra es Clarin pic.twitter.com/MPntp4yYTc — Roberto Navarro (@robdnavarro) 30 de marzo de 2019

Lo extraño es que segundos antes de pedir el cierre de C5N, Lanata afirmó que nunca lo van a escuchar pedir que pedir que "prohíban a alguien", "pedir que saquen un programa o algo".