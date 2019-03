La tensa pelea entre Ángel de Brito y Camilo García por culpa de Lanata

Los periodistas Ángel de Brito y Camilo García mantuvieron una fuerte pelea en Twitter por Twitter por el estreno del nuevo programa del ultraoficialista Jorge Lanata en TN.

En medio del primer programa Hora 25, el nuevo ciclo de entrevistas del conductor macrista, De Brito publicó un tweet halagándolo y García lo cruzó.

“Pueden criticarle todo. Pero #Lanata es el mejor 'comunicador' del periodismo argentino. Ninguno puede esto. #Hora25”, apuntó el también conductor de El Trece

Embed mejor comunicador incluye operar y mentir por dinero? https://t.co/HkTmMPZZYZ — camilogarcia (@camilogarcia) 26 de marzo de 2019

Y el periodista de Radio del Plata disparó: “¿mejor comunicador incluye operar y mentir por dinero?”.

De Brito recogió el guante e intentó chicanear a su colega preguntándole si había visto el programo o si le ganaba el odio.

Embed no se confunda Señor conmigo, ud sabe que yo no tengo ningun odio. No Señor y Ud lo sabe. Conmigo no Varón eh https://t.co/GimnpZEDZ3 — camilogarcia (@camilogarcia) 26 de marzo de 2019

“No se confunda Señor conmigo, ud sabe que yo no tengo ningun odio. No Señor y Ud lo sabe. Conmigo no Varón eh”, retrucó García.

El periodista macrista no se quedó ahí y fue por más: “Si hay algo que no estoy es confundido. Te pregunto porque evidentemente no viste el programa”.

Embed Si decís que me gana el odio estas confundido. Yo no tengo odio. Si no podes observar un error en tus palabras, fijate si no te gobierna el ego. Puede ser que Lanata sea buen comunicador en su forma de narrar. Pero qué hay de "vender sus principios"? A eso me refería. En fin — camilogarcia (@camilogarcia) 26 de marzo de 2019

“Si decís que me gana el odio estás confundido. Yo no tengo odio. Si no podés observar un error en tus palabras, fijate si no te gobierna el ego. Puede ser que Lanata sea buen comunicador en su forma de narrar. Pero ¿qué hay de ‘vender sus principios’? A eso me refería. En fin”, cuestionó el ex Intrusos en un intercambió que se extendió con más críticas.