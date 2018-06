Jorge Lanata le enviará una carta de documento a Florencia de la V

La pelea entre Florencia de la V y el periodista macrista Jorge Lanata tiene un nuevo capítulo. El conductor de Periodismo Para Todos le enviará una carta de documento a la actriz después de un duro descargo en su programa de Magazine.

"Cagón, se te notan los sobres, te pagan y te callas la boca", declaró la conductora en su programa el viernes pasado. Hace tiempo que ambas figuras llevan a cabo esta pelea.

En diálogo con Intrusos, el periodista de la oficialista Radio Mitre confirmó el avance judicial: "Yo no hablo de ella, no me interesa hablar de ella, por el tema de los sobres se le enviara una carta documento y queremos ver si dice lo mismo y lo repite en tribunales".