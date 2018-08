Jorge Lanata explicó por qué votó a Mauricio Macri para presidente.

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata volvió a los escenarios del teatro, luego de su frustrada iniciativa en el Maipo diez años atrás. Esta vez, fue de la mano del comediante Jey Mammon, a quien le brindó una extensa entrevista junto a la sexóloga Alessandra Rampolla.

"Lo voté porque estaba frente a Cristina, y si no lo votaba me cortaba una mano y la tiraba en la urna. Ahora vería a quién tiene en frente. Nunca había votado a radicales y nunca había votado al Pro", aseguró Lanata, en una extensa entrevista en el Teatro Regina.

Embed

También dio pistas de sus usuales votos: "Siempre voté partidos socialistas sabiendo que iban a perder, aunque si hubiera pensado que ganaban tampoco los votaba. En general, mis votos eran los típicos de centroizquierda".

Por otro lado, tuvo fuertes declaraciones acerca del conductor Marcelo Tinelli, quien hace meses que blanqueó sus deseos de adentrarse en la política.

"Tiene un gran dominio de cámara, es muy bueno conduciendo. Está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. Quiere ser político, y creo que es un error terrible. No creo que esté preparado para ser ni presidente de un consorcio. No lo votaría", disparó.