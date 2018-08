El analista político Jorge "Turco" Asís afirmó que "hay muchos que creen que no van a llegar al final" en referencia al final del mandato del gobierno nacional. El ex embajador ante la UNESCO durante el menemismo adelantó que una de las posibilidades es adelantar las elecciones para evitar el conflicto.

"Otros dicen ´si la línea del final está tan lejos, por qué no la adelantamos"

"Hay algunos que hablan de Asamblea Legislativa, pero nadie te lo dice de frente. Otros dicen ´si la línea del final está tan lejos, por qué no la adelantamos. ¿Por qué no adelantamos las elecciones?´", afirmó Asís en una entrevista con Alejandro Fantino.

El conductor de televisión lo interrumpió: "Me levanto y me voy si decís eso, me levanto y me voy si decís eso, para que El Destapeme levante, El Intransigente me levante, Infocielo me levante".

fantino asis.mp4

En otro tema, Asís habló de la senadora Cristina Kirchner a quien definió como una mujer que "crece en la adversidad".

Sobre los cuadernos del chofer, el analista sostuvo que "un escándalo tapa a otro: ahora ya nadie habla de los aportantes truchos”. Además manifestó que por el caso, muchas empresas perdieron prestigio y serán "compradas por empresas extranjeras por migajas".

"Dentro de 15 arrepentidos más, esto aburre", al tiempo que ante la falta de quórum para tratar los allanamientos a los domicilios de Cristina sentenció: "Me hubiera sorprendido si lo daban".