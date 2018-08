Jorge Asís advirtió que Macri podría "entregar" a su padre

El periodista y analista político Jorge Asís hizo una fuerte advertencia: según cree, luego de que el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, haya caído en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en los cuales figura que entregó al anterior gobierno dinero negro de la empresa Iecsa, el Presidente podría llegar a entregar a su padre, Franco.

“Tuviste que entregar a tu primo. Vaya y pase, para ganar la partida siempre algún alfil hay que entregar. Pero la cosa viene un poquito más fuerte. En lo personal, lo que yo creo es que Macri, en la que está jugado, así como entregó al primo, perfectamente puede entregar también a otro sector de la familia bastante importante”, sostuvo Asís en Animales Sueltos, por América TV.

Ante esto, el conductor del programa, Alejandro Fantino, le preguntó si se refería a Franco Macri. “Franco está fuera de juego en la práctica hoy. No es entregar, pero son daños colaterales. Si lo puede evitar, lo evita, pero ya es tarde. Todos saben que siempre tuvo una relación muy difícil con el viejo, con los hermanos tiene una relación bastante complicada”, consideró.

Por otra parte, remarcó que el Presidente no interfiere en la Justicia “porque no puede”, al contrario de Fantino, quien cree que no lo hace porque “no quiere”. “Le encantaría interferir en la Justicia. Se amontonan a veces los operadores para tratar de influir”, planteó Asís, pero “no tienen un operador con autoridad como para hablar hoy con un juez federal”.