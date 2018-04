La diputada electa de Cambiemos Joanna Picetti reveló que le ofrecieron dinero para bajarse de la lista. La Justicia le impidió asumir en el Congreso por una denuncia de maltrato contra sus hijos.

"No soy manejable ni sobornable, me han ofrecido muchas cosas para bajarme de la lista, me ofrecieron una secretaría de Estado, me ofrecieron dinero. Llamaron a mi abogado y le dijeron que había un resarcimiento económico si renunciaba a asumir", dijo Picetti en América.

Respecto de la denuncia por la que no le permitieron asumir, Picetti dijo que esa causa "fue sobreseída en 2013 por inexistencia de delito, no porque se archivó o faltaron pruebas. Fueron a buscar algo tremendo de mi historia personal, que es de mucho sufrimiento y muy dolorosa, y que se haya usado esto para hacer daño a una persona no lo voy a permitir".

"No sabía que la política era tan terrible, la pasé muy mal, y decidí soportarlo porque no quiero que le pase esto a otras personas", agregó, al tiempo que dijo que "salieron a sostener a un montón de funcionarios, y a mí me aislaron. No sé por qué querían que renuncie a toda costa. Es una campaña para desprestigiar a una persona".

