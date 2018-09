Jimena Barón y su tenso cruce con Mirtha Legrand: "No te puedo respetar"

La mesa de la ultraoficialista Mirtha Legrand vivió un momento de suma tensión alrededor de la legalización del aborto. La invitada Jimena Barón llevó su pañuelo verde en la muñeca y la diva de los almuerzos no pudo evitar mencionarlo.

"Yo soy celeste pero te respeto. Respetame a mí vos también", arremetió Legrand contra Barón. Por su parte, la respuesta de sorprendió a todos en la mesa: "No puedo respetar porque va en contra del respeto hacia las mujeres".

La artista profundizó en que "es una postura que no respeta a los demás", y que por ese motivo no puede "respetar".

"La solución ante todo es mirar a la persona de al lado. Esto no es por mí. Yo tengo otra realidad, otra vida, probablemente no lo haría, no lo necesito, no lo sé, a pesar de que puede haber accidentes. Hay mujeres que sí", explicó Barón

Mirtha reconoció que los pañuelos verdes son mayoría, que piensa que eventualmente va a salir una ley "modificada" y que le parece bien. Jimena Barón le extendió la mano (no la del pañuelo, la otra) por arriba de la mesa y dieron por concluida la discusión.