Jimena Barón se quejó por la suba de precios: "Todo te aumenta en este país"

La cantante y actriz Jimena Barón arremetió en Instagram contra Eduardo Feinmann y quienes la critican por sus canciones y lanzó una queja contra la inflación.

"Como cantante no tengo un sueldo a fin de mes, me estoy rompiendo el culo ¿Vos entrás a una panadería y decís 'esta panadería es una garcha, prefiero ir a otra? No, vas a otra porque ese chabón tiene que vender y pagar el alquiler del local", apuntó.

Y sentenció: "Está laburando, debe tener hijos, debe tener que pagar el colegio, la obra social, el bondi. Todo te aumenta en este país".